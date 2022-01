Le prochain PM de Macky est un…ministre du gouvernement

Ce ne sont pas des prédictions de Selbé Dom (la diseuse de fausse aventure) ou de Kounkandé (le moïse des temps nouveaux), ces voyants qui ne voient rien et qui sont mêmes aveugles. La liste des noms chuchotés pour la primature qui connaîtra son locataire (PM) après les locales, continue de s’agrandir. Et cette fois, le nom qui circule dans les coulisses du palais et dans les couloirs du Building Administratif Mamadou Dia, est un tout nouveau personnage discret qui n’est pas un ancien ministre mais bel et bien un actuel ministre du gouvernement de Macky Sall.

Les langues commencent à se délier quant au prochain premier ministre (PM) du Sénégal. Après Amadou Ba qui est très chuchoté et Mahmammed Boun Abdallah Dionne dont le nom revient souvent, c’est un ministre du gouvernement dont le nom est cité comme un potentiel favori au poste de premier ministre (PM). Et figurez-vous que ce ministre n’est ni Abdoulaye Daouda Diallo encore moins Amadou Hott. C’est un jeune ministre qui a la confiance totale de Macky Sall et qui est un de ses proches.

Le président du Conseil économique Social et environnemental (CESE) Idrissa Seck qui était un moment sur les tablettes du président de la république pour être PM, a été écarté après que le Théoricien du Palais a découvert son sale jeu. Les relations entre Idy et le « patron » ne sont plus au beau fixe. Et aujourd’hui, le président a décidé de confier le poste de premier ministre (PM) à un membre de l’Alliance Pour la République (APR). Et les favoris sont au nombre de trois.

Selon une source proche du palais, les noms de deux anciens ministres et celui d’un actuel ministre composent le trio qui va fournir le prochain premier ministre (PM) du Sénégal. Les deux premiers sont connus et longtemps chuchotés ; il s’agit de l’ancien PM, Mahammed Boun Abdallah Dionne et l’ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères, Amadou Ba. Le choix du Président pourrait se porter sur Mahammed Dionne pour le travail colossal abattu pendant 6 ans. Et sur Amadou Ba pour donner un nouvel élan à sa politique pour certains ou pour en faire un dauphin pour d’autres…

Mais toujours selon notre source, un nouveau challenger est récemment très chuchoté. Et il s’agit du très discret ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome. Très estimé par le président de la république et gros travailleur, celui que nous appelons affectueusement Tony, ancien agent judiciaire de l’Etat et ex-substitut du procureur auprès la CREI (Cour de répression de l’Enrichissement illicite), l’homme, redoutable enquêteur a mené avec brio les commissions rogatoires dans l’affaire Karim Wade et qui connaît, depuis lors, des ascensions fulgurantes dans les arcanes du pouvoir…

Après avoir remplacé un des ténors de l’APR au poste de ministre de l’Intérieur du Sénégal, Tony a su répondre aux assauts de l’opposition et maîtriser les activistes virulents. L’arrivée de Tony a coïncidé avec une montée de violences physiques et verbales avec des risques d’embrasement du front social. Le nouveau ministre de l’intérieur qui avait, dans un discours, dénoncé la présence de terroristes parmi les manifestants des émeutes de mars, a vu ses propos confirmés par les images de caméras de surveillance et des vidéos balancées sur les réseaux sociaux.

Et c’est ce Tony qui a fait oublier Aly Ngouille Ndiaye, qui est beaucoup chuchoté dans les coulisses du Palais. Fervent mouride (dey danou leer), l’arrivée de Tony au neuvième étage du building Administratif Mamadou Dia (nouveaux bureaux de la primature) serait la consécration d’un jeune bosseur qui pourra faire face au défi générationnel en matérialisant la vision du président de la république pour la jeunesse sénégalaise par la création d’emplois par le secteur privé national et international

