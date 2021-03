Les propos tenus par le ministre de la Justice, hier à Matam, ne sont pas du gout de tout le monde. Sur sa page Facebook le journaliste « exilé » au Caire, Adama Gaye, a descendu Me Malick Sall.

In-texto son texte publié sur le réseau social :

Je vous avais prévenus. Plus personne ne doute que Malick SALL, en plus d’être nul et corrompu, est capable d’attiser les flammes de la haine ethnique et donc de semer les fondements d’un génocide au Sénégal.