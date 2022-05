Rapports sexuels avec des chiens au Nigeria : 14 ans de prison pour…

Rapports sexuels avec les chiens : la police nigériane prend d’importantes décisions

La police nigériane s’est engagée jeudi à débusquer les propriétaires de chiens qui paient des femmes pour avoir des relations s3xuelles avec leurs animaux de compagnie.

Le responsable des relations publiques de la police, Muyiwa Adejobi, l’a fait savoir dans une déclaration aux journalistes jeudi matin.

Selon lui, les propriétaires de chiens seront punis et poursuivis en justice dès leur arrestation.

Il a également déclaré que les femmes qui ont déjà eu des rapports s3xuels avec des chiens seront arrêtées.

De plus, les hommes se livrant à des actes bestiaux ne seront pas épargnés non plus et la publication des vidéos d’un tel acte abominable ne sera pas tolérée.

Selon les avocats, la loi sur le Code pénal et la loi sur le Code criminel criminalisent le fait de coucher avec un animal et cet acte est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans au Nigeria. Source AM