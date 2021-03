MMC incarne l’espoir et l’avenir de Dagana, selon…

COMPRENDRE ET FAIRE COMPRENDRE !

Les ambition de MMC pour ces prochaines années, c’est de construire ensemble l’avenir des Daganois. Incarner un renouveau en conjuguant la force de l’histoire avec l’énergie du présent : C’est selon nous, la meilleure façon d’inventer notre futur.

Nous croyons en notre ville, en sa capacité à se dépasser pour avancer, en notre capacité à lui imaginer et à lui construire une belle destinée. Nous tenons à ce que Les Daganois fasse partie de ces villes dynamiques et rayonnantes, de ces villes qui bougent, reconnues au-delà de leurs frontières pour mettre en lumière toutes les richesses qu’elle possède, qu’elles soient humaines, économiques ou agricoles.

Nos habitants, nos agriculteurs, nos associations, nos commerçants, nos artistes, nos sportifs, nos jeunes, ont des talents innombrables pour réussir ce pari avec Mouhamadou Makhtar Cissé.

Bien des défis dépassent le simple cadre municipal : nous croyons profondément en l’alliance de tout le terroir du Walo. Avec l’ensemble des villes concernées, il nous faudra indéniablement participer au projet de terroir commun. Travaillons à une volonté politique et à une vision d’avenir communes pour construire ensemble un terroir ambitieux dans l’environnement intercommunal.

Il apportera une attention de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus dynamiques.

Pour soutenir ceux qui traversent des épreuves de la vie, pour accompagner ceux qui recherchent une oreille attentive, ou juste une main tendue, il poursuivra ses efforts.

Des potentiels considérables, de formidables acquis existent qui viendront servir notre ambition pour notre ville et ses habitants.

Certains pourraient s’interroger sur le contexte économique qui contraint de plus en plus les jeunes à quitter la ville. Pour autant, il tient fermement à poursuivre ses efforts en matière de gestion de projet. Il va activer les leviers de financement existants.

Ces nombreux chantiers ne pourront se réaliser sans la mobilisation et l’implication des populations, la jeunesse en particulier qui joue un rôle fondamental dans le développement local.

Avec MMC, NOUS INCARNONS L’AVENIR ET L’ESPOIR !!

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !!

Fadiga Papis