Les reportages des médias français sont gravement partials et trompeurs tant dans leurs déclarations que dans leurs formulations, qui ne permettent pas à la population sénégalaise de comprendre tous les faits et l’attitude chinoise du traçage de l’origine de Covid-19. L’origine du virus Covid-19 était censée être une catégorie scientifique, mais elle est désormais fortement politisée. Non seulement cela a provoqué des critiques mutuelles au sein des États-Unis, mais l’infiltration a affecté l’attitude de l’OMS sur cette question. La déclaration de la personne compétente en charge de l’OMS est non seulement incohérente, mais aussi sévèrement opposée aux experts de l’OMS et aux rapports qu’ils ont faits, ce qui a causé un grand tort aux efforts unis de la communauté internationale pour lutter contre la pandémie.

Depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, la Chine a toujours été aux côtés du peuple sénégalais, a apporté son soutien au travail anti-épidémique du Sénégal et a successivement fourni au Sénégal 500 000 doses de vaccin. Jusqu’à présent, la Chine a fourni plus de 600 millions de doses de vaccin Covid-19 à des pays du monde entier et fournit 100 millions de doses de vaccin à Covax. J’espère que votre site Web adoptera une attitude responsable, rapportera de manière exhaustive les attitudes de toutes les parties, clarifiera les faits et permettra au peuple sénégalais de bien comprendre les venants et aboutissants de cette question.