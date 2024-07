Pr Bathily, envoyé spécial du Président…Mamour Cissé affiche son désaccord

Le Secrétaire général du Parti social-démocrate/Jant Bi, Mamour Cissé, n’est pas du tout d’accord avec la nomination «du professeur Abdoulaye Bathily en tant que conseiller du président de la République, notamment sur la question sous-régionale avec l’Alliance des Etats du Sahel et la Cedeao».

Qualifiant cette nomination de «pure perte», M. Cissé apporte son argumentaire pour s’en convaincre. D’après Mamour Cissé, qui s’exprimait sur Dakaractu lors d’un entretien, «il suffit juste de se concentrer sur le cas du Mali». «Depuis l’arrivée de Assimi Goïta, le pays est asphyxié. Les hôtels sont en train de fermer, l’électricité devient une denrée rare», constate le leader du Parti social-démocrate/Jant Bi. «Le Mali n’est pas une référence pour le Sénégal, encore moins les deux autres pays, le Burkina et le Niger. Ici, nous avons un Président élu démocratiquement et qui suscite de l’espoir. Nous ne pouvons pas prendre comme références ces pays dont les dirigeants sont attendus au niveau des frontières», indique le patron du Psd/Jant Bi repris par Le Quotidien.

Pour rappel, lors de son interview avec la presse nationale samedi dernier marquant les 100 jours du nouveau régime, le président de la République a informé de sa décision de nommer le professeur Abdoulaye Bathily comme Envoyé spécial pour des questions notamment internationales. Son premier ordre de mission est d’essayer de faire revenir à la maison de la Com­munauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) les putschistes nigérien, malien et burkinabè. Ces trois pays ont mis en place la Confédération Alliance des Etats du Sahel après leur départ de la Cedeao par dépit et amertume.

Désigné par ses pairs pour sauver la sainte alliance, le Président Diomaye Diakhar Faye choisit comme médiateur le Pr Bathily, qui va devoir trouver les bons mots pour les faire changer d’opinion et surtout d’orientation. Né en 1947, le professeur Bathily est historien et universitaire. Militant communiste dans sa jeunesse, Bathily fut député et ministre sous Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, et plusieurs fois candidat à la Présidentielle. Réputé pour sa franchise et son intransigeance sur les principes démocratiques, comment va-t-il gérer ces putschistes ?