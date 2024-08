Mamoudou Wone : «Nous avons pris l’initiative d’assister les populations des Parcelles…»

Lancé le 26 juillet à l’unité 13 des Parcelles Assainies, Mamoudou Wane et ses équipes continuent de sillonner toutes les quartiers de cette commune. Ce dans le cadre du programme dénommé « Vendredi Solidaire ». Le vendredi dernier, ils ont apporté de la nourriture et du soutien aux enfants et aux couches vulnérables et lutter contre l’insécurité alimentaire.

«Tout le monde est associé et tout le monde est invité à cette initiative. Lorsqu’on lançait cette initiative, on a saisi le préfet, on a saisi le maire, on a saisi les commissaires de Police, les présidents des délégués de quartier, les badiénou gox, les yayous daraas,…pour leur faire comprendre que cette journée est la leur», a déclaré Mamoudou Wone qui estime que ce geste consiste uniquement à soutenir les populations des Parcelles.

«Si on a initié cette journée, s’est parce qu’on s’est apperçu qu’au niveau des Parcelles qu’il y avait beaucoup de familles qui en avait besoin. C’est ainsi qu’on a pris l’initiative d’assister ces populations à travers les “vendredi solidaires”. Nous l’avons fait le 26 juillet et le 2 août à l’unité 13. Nous continuerons à le faire pour deux semaines dans le même lieu. Avant de songer à le délocaliser dans les autres quartiers des Parcelles», a poursuivi le responsable socialiste qui ne veut qu’apporter son aide aux populations vulnérables des Parcelles.

«Nous ne doutons pas que les bonnes volontés viendront nous soutenir. D’ailleurs, j’en ai discuté avec une amie qui a promi de gérer tout ce qui est lait pendant quatre (4) vendredis», a conclu M. Wone. Qui, dans ses propos recueilli par la rédaction de Xibaaru, a remercié tous les habitants des Parcelles qui ont permis la concrétisation de cette journée.

Le geste a été vivement salué par les habitants de l’unité 13 des Parcelles Assainies.